福岡市のホテルで昨年10月、米国籍の妻を殺害したとして第2級殺人などの罪に問われた米海軍少佐に、軍事裁判所が禁錮23年と除隊の判決を言い渡したことが12日、米海軍への取材で分かった。少佐は事件当時、長崎県の佐世保基地に勤務。