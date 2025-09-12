政治資金2900万円を私的に流用した疑いが浮上し、役職停止となった自民党埼玉県連の県議が、「不適切な支出は100万円弱で意図的なものではない」と反論しました。自民党埼玉県連の幹事長・小谷野五雄県議は県連の政治資金を私的に流用した疑いがあるとして先月、県連から幹事長の役職を停止されました。関係者によりますと流用された金はキャットフードや女性用バッグなどの購入にあてられ、6年間で2900万円ほどにのぼる可能性があ