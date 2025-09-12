きょう午前、広島県廿日市市の国道で道路が陥没し、陥没箇所にトラックのタイヤがはまりました。周辺では、通行止めが行われていて、規制解除の予定はたっていません。警察によりますと、午前11時20分ごろ、廿日市市の国道で、「道路が陥没している。トラックのタイヤがはまっている」と通行人から110番通報がありました。陥没の大きさは、直径およそ2メートルの円形で、深さは2メートルほど。底部分の直径は5メートルほどだという