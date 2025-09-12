67年前、生まれた直後に別の赤ちゃんと取り違えられた男性がいます。生みの親を捜す調査にあわせ、男性は調査対象者に宛て手紙をしたためました。「私は何者なのか」。切実な思いが綴られています。江蔵智さん（67）。1958年4月、東京・墨田区にあった「都立墨田産院」で生まれた直後、別の赤ちゃんと取り違えられました。発覚したのは今からおよそ20年前、46歳の時でした。「（DNA型鑑定で）私の身体には両親の血が一滴も流れてい