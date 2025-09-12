中国海軍は、3隻目の空母となる「福建」が台湾海峡を通過したと発表しました。【映像】空母「福建」の進水式の様子中国海軍の報道官は「福建が台湾海峡を通過し、南シナ海の海域へ進み科学研究と訓練を実施した」と発表しました。具体的な通過の日時については明らかにしていません。海軍の報道官は「今回の試験訓練は空母建造における通常のプロセスであり、特定の対象を標的としたものではない」としています。空母「福