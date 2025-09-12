天皇ご一家が戦後80年の慰霊などで、長崎県を訪問されています。【映像】長崎空港に到着された天皇皇后両陛下と長女の愛子さま天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、午前10時ごろ羽田空港に到着し、特別機で長崎県に向かわれました。午後0時過ぎ、長崎空港に到着し大石知事らの出迎えを受けられました。長崎市の平和公園を訪れ花を供えたあと、原爆資料館を視察し、被爆者らと懇談されます。両陛下は戦後80年の慰霊として4月、