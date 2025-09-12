１２日午後４時４０分、新潟地方気象台は大雨に関する新潟県気象情報を発表しました。発表内容は以下の通りです。１４日は前線が日本海を南下し、北陸地方に接近する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、新潟県では大気の状態が不安定となり、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。予想より雨雲が発達したり、停滞した場合は広い範囲で警報級の大雨となるおそれがあります。１３日１８