名古屋市が発行する「プレミアム商品券」について、当選確率を大幅にアップされる補正予算案が提出されました。名古屋市の9月定例議会が12日に開会し、1万円で1万3000円分の買い物ができるプレミアム商品券の発行を、当初予定した168万口から250万口に増やすためのおよそ29億円の費用などを盛り込んだ補正予算案が提出されました。商品券購入の抽選の申し込みは8月に締め切っていますが、予算案が可決すれば、当選倍率はおよ