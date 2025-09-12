＜JLPGAプロテスト第2次予選・C地区最終日◇12日◇有馬カンツリー倶楽部（兵庫県）◇6473ヤード・パー72＞日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）プロテスト第2次予選・C地区の最終ラウンドが終了。トータル2アンダー・29位タイに入った33人が最終プロテストへの切符をつかんだ。【写真】ヘビを放り投げてご満悦のシブコトータル13アンダー・単独トップ通過は台湾のワン・リーニン。トータル12アンダー・2位タイにエナジックスポーツ高