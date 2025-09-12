京都の国立大である京都工芸繊維大学は、学内のシステムで１４年間にわたり、２５００人あまりの個人情報が閲覧可能な状態になっていたと明らかにしました。なかには口座番号や家計状況も含まれていたということです。京都工芸繊維大学（京都・左京区）は、学生との連絡に使用している学内の通知システムに不備があり、２０１１年からの１４年間で、２５３９人分の個人情報が閲覧できる状態になっていたと発表しました。学生や教職