俳優の高橋克典（60）が、12日までに自身のブログを更新。7月に“新たな家族”として迎え入れた愛猫・ミルリィちゃんの“おやすみニャさい”ショットを公開し、「もうすっかり家族になりました」と近況を伝えた。【写真】「なんて可愛らしい」「モフモフしっぽが、たまらん」愛猫・ミルリィちゃんの“おやすみニャさい”ショット7月12日のブログで、長年親交のある俳優・黒木瞳（64）のもとで生まれたサイベリアンの赤ちゃんを