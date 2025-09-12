全日本プロレスは12日、都内の事務所で7日に21歳で亡くなった所属プロレスラーの長尾一大心（ながお・たいしん）さんの接触事故の経過と再発防止策について福田剛紀社長、十枝利樹取締役が報告した。長尾さんは5月31日に巡業バス（全日本所有の大型バス）との接触事故に遭った。今月6日の早朝に容体が急変。7日に敗血症で死亡した。バスを運転していた運転手は外部委託であったことや10日に神奈川県内で火葬され、長尾さんの両