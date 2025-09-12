横浜ＦＭの大島秀夫監督が１２日、神奈川ダービーでの必勝を誓った。Ｊ１残留へ重要な試合となる川崎戦（１３日・日産ス）は「横浜一丸ＮＩＳＳＡＮＤＡＹ」と銘打ち開催されるが、前日練習を行った横須賀市内の練習場には、同日に日産スタジアムで展示されるマリノスアドトラックが登場した。ファンやサポーターからのメッセージが記されたトラックを目にした大島秀夫監督は「多くの皆さんの力強いメッセージを見て、改め