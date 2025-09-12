西武は12日、ベルーナドームグルメの人気ナンバーワンをファン投票で決めるライオンズグルメ総選挙「キングオブ獅子まんま2025」の結果を発表し、過去最多8万8997票の投票で「映え」部門でL’sKitchenCAFE＆DESSERTの「隅田知一郎のひだまりパフェ」がグランプリを受賞した。総合グランプリの「味」部門は「宮木牧場のローストビーフ丼」。受賞記念として、同店スタッフが9月26日の日本ハム戦（ベルーナドーム）でセ