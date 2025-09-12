警察庁が入る中央合同庁舎2号館＝東京・霞が関警察庁は12日、2022年に大分県別府市で大学生2人がひき逃げで殺傷された事件など4事件で、手配中の容疑者逮捕に結びつく情報の提供者に最高300万円を支払う公的懸賞金（捜査特別報奨金）の応募期間を、11月1日から1年間延長すると発表した。対象はひき逃げ殺傷事件の八田與一容疑者（29）、岩手県宮古市で08年に起きた女性殺害事件の小原勝幸容疑者（45）、東京・六本木のクラブで