調整する北口榛花＝国立競技場陸上の世界選手権東京大会開幕前日の12日、女子やり投げでパリ五輪覇者の北口榛花が本番会場の国立競技場で助走の感触などを確かめた。練習後には拠点とするチェコの報道陣の取材に応じ「自分の人生の中で、最初で最後の自国開催。最高の思い出をつくりたい」と語った。右肘の炎症から8月に実戦に復帰。直前のトルコ合宿も順調だったといい、ダビド・セケラク・コーチは「肘は問題ない。（2年前の