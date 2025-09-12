原爆落下中心地碑に供花される天皇、皇后両陛下と愛子さま＝12日午後、長崎市天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは12日、長崎市を訪れ、平和公園にある原爆落下中心地碑に供花して犠牲者を悼まれた。戦後80年に際した戦没者慰霊の一環で、4月の硫黄島（東京）に始まり、6月に沖縄と広島を巡った一連の訪問は締めくくりを迎えた。碑の前には犠牲となった約20万人の名簿を納めた奉安所があり、ご一家はテッポウユリなどの白い花束を