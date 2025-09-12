防衛戦に向けた記者会見をする、ボクシングの世界スーパーバンタム級主要4団体統一王者の井上尚弥＝12日、名古屋市ボクシングのトリプル世界戦（14日・IGアリーナ）へ向けた記者会見が12日、名古屋市内で行われ、世界スーパーバンタム級主要4団体統一王者で防衛戦に臨む井上尚弥（大橋）は「体だけでなく、精神的にも追い込んで練習してきた。どんな内容でもしっかり勝つ」と意欲を語った。世界ボクシング協会（WBA）同級暫定