´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶áÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ¬¼è¡¦Í¶°úÌ¤¿ë¤¬Áê¼¡¤®¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÉÔ°Â´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£9·î10Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢¥½¥¦¥ë»Ô¹¾ËÌ¶èÌï°¤Æ¶¡Ê¥«¥ó¥Ö¥¯¥¯¡¦¥ß¥¢¥É¥ó¡Ë¤Çµ¢ÂðÃæ¤À¤Ã¤¿9ºÐ¤Î½÷»Ò¾®³ØÀ¸¤òÊú¤­¤·¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿60Âå¤ÎÃËA¤¬·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£A¤Ï³Ø½¬½Î¤ò½ª¤¨¤Æµ¢ÂðÃæ¤À¤Ã¤¿Èï³²»ùÆ¸¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡¢¤É¤ì¡¢Êú¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¶á¤Å¤¤¤¿¡£¶Ã¤¤¤¿»ùÆ¸¤¬Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¿¤áÌ¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤ÏA¤ò¶¯À©¤ï¤¤¤»¤ÄÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÎ©·ï