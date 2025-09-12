サッポロビールが開発した新品種の大麦が植えられた畑＝7月、北海道上富良野町温暖化が進んでビールのロング缶（500ミリリットル）が800円を超える時代が来るかもしれない。大雨や猛暑で大麦やホップの収穫量が減り、原料調達費が大幅に上がる恐れがあるためだ。ビール大手各社が品種や生産技術を改良する取り組みを活発化させている。「こちらが雨に強い新品種です」。7月、サッポロビールの木原誠研究員は北海道上富良野町の