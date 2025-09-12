カメラ周りのスペースが広がったiPhone 17 Pro。実は内部構造が大きく変わっており、この部分に発熱の大きな部品などが集約されている。構造が変わったゆえのデザインなのだ（写真：筆者撮影）【写真で見る】写真に撮るのに困るほど薄いiPhone Air。ちなみに、この製品はiPhone 17シリーズではなく、単にiPhone Airと呼ばれる2025年9月10日（西海岸時間）、アメリカ・カリフォルニア州クパチーノにあるApple Parkで、毎年恒例とな