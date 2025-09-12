キヤノンは３日続伸。この日、９月２５～２８日に幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される「東京ゲームショウ２０２５」に初参加すると発表しており、好材料視されている。同社のブースでは、ｉＰｈｏｎｅ・ｉＰａｄだけで本格的なライブ配信が可能なアプリ「ＬｉｖｅＳｗｉｔｃｈｅｒＭｏｂｉｌｅ」が体験できるとしている。 出所：MINKABU PRESS