インソースが後場強含みとなっている。同社はきょう午前１１時５０分ごろ、子会社のインソースマーケティングデザインが「栃木県空き家対策総合プラットフォーム（ＰＦ）構築等業務」の委託業者として選定されたと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 業務内容は「空き家ＰＦの設計・ページデザイン・システム開発」「空き家ＰＦの運用・保守管理」「空き家ＰＦに関する広告物の作