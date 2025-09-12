タマホームは続落。１１日取引終了後に発表した８月度の受注速報は、「注文住宅」「戸建分譲」「リフォーム」の合計で前年同月比１２％減となった。前月（５％減）に続き２カ月連続でマイナスとなった。これが嫌気されている。 出所：MINKABU PRESS