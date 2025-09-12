午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７９７、値下がり銘柄数は７４０、変わらずは７８銘柄だった。業種別では３３業種中２１業種が上昇。値上がり上位に精密機器、ゴム製品、電気機器、サービスなど。値下がりで目立つのは鉱業、食料、機械など。 出所：MINKABU PRESS