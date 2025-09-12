三友は9月10日に、独Leitz Cineのシネマレンズ「Leitz HEKTOR（ライツ・ヘクター）」の、日本国内での取り扱いを開始した。●ミラーレスマウント「E／L／RF／Z」対応のフルフレーム単焦点レンズシリーズ「Leitz HEKTOR」は、交換可能なミラーレスマウント（E、L、RF、Zマウント）に対応した、フルフレーム単焦点レンズシリーズで、18mm、25mm、35mm、50mm、73mm、100mmの6本を取り揃える。いずれも、明るさはT2.1、完全マニ