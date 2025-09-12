Image: slow forms こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。トイレットペーパーの切れ端がロールにぴったり張り付いて、爪でカリカリ探すあのイライラ。誰しもが一度は経験あるんじゃないでしょうか？ 「触れんずロール」は、紙の端を約3cm待機させることで、あのイライラをゼロに近づけます。忙しい朝の3秒が戻ってきそうな、新しい発想のトイレット