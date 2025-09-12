Image: Xbox / YouTube いつでも、どこでも、時間があればとにかくゲームしたい！ ゲームの腕を磨きたい！ ゲーマーたちのゲームに対するその真摯な気持ちに動かされたのかどうかわかりませんが、Microsoft（マイクロソフト）とLGがタッグを組んで、Xboxを車の中へと拡張します。車でXbox Cloud Gaming今回、MicrosoftとLGが連携を組むのは、Microsoftが提供するXboxのクラウドゲームサービ