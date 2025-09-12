がんで活動を休止している、とんねるずの石橋貴明の最新の姿が報じられ、注目を集めている。1980年代からテレビの主役として君臨してきた石橋だが、食道がんの手術・治療のため、芸能活動を休止することを4月に発表。その後、咽頭がんを併発していたことも発表された。9月11日、『女性セブンプラス』によると、石橋は食道を切除する手術を受けたものの抗がん剤の副作用に苦しみ、一時は食事もとれない状態でかなり痩せてしま