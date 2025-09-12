「共同通信社杯競輪・Ｇ２」（１２日、福井）初日４Ｒの１次予選は浅井康太（三重）が選手紹介後に急性腰痛症、股関節痛を発症して欠場。レースが中止となり、車券は全て返還。売上額は１億４３０９万６０００円だった。その後、残りの８人が抽選に臨み、みなし着順が決まった。１、２着の三宅達也（岡山）、福永大智（大阪）は２次予選Ａ、３〜５着の長島大介（栃木）、野田源一（福岡）、橋本強（愛媛）は同Ｂに進出が決ま