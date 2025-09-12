C大阪は12日、福岡戦に備えて非公開練習した。オンラインでの試合前日囲み取材にはアーサー・パパス監督（45）とDF畠中槙之輔（30）が対応した。神戸戦、広島戦とホームで先制しながら引き分ける悔しい試合が続いているが、パパス監督は「アウェーでも自分たちの形をもっと出せるようにしたい」と敵地・福岡戦で勝ち点3を挙げることにフォーカスして練習を続けてきたことを明かした。守備の要・畠中は相棒のセンターバックを