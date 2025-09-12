日本サッカー協会は１２日、Ｕ−２０ワールドカップチリ大会（９月１６日〜１０月２０日）に臨む、Ｕ−２０日本代表２１人を発表した。ＭＦ佐藤龍之介（１８）＝岡山、ＭＦ大関友翔（２０）＝川崎＝らＡ代表経験者が３人名を連ねた。都内で会見を開いた船越優蔵監督はＡ代表キャップを持つ３人に「Ａ代表の基準を持ち込んでほしい」と期待。２３年８月から同カテゴリーで指揮を執り「ここからが本番だと思っています。Ｗ杯は国