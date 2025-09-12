King＆Princeの〓橋海人（26）が12日、都内で公式アンバサダーを務める「HOKUSAI−ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」（13日から、東京・CREATIVE MUSEUM TOKYO）取材会に出席した。ネイビーのスーツで登壇した〓橋は「いよいよ始まりますね。僕もさっき見させてもらってすごく大きなスケールで北斎の絵を浴びる感覚でした」と声を弾ませた。プライベートでも絵を描く〓橋だが、アンバサダー就任にあたり、北斎の絵を学習。「学んで