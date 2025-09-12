バイクも本人もカッコよかったパールホワイトのボディーに赤と青のメタリックカラーが輝くホンダのオートバイ「CB1100R」。バイク好きにとっては知る人ぞ知る、垂涎の”’80年代の名車”である。その大型バイクに跨り、まさに今、発進しようとしている男性……。お笑いコンビ『レイザーラモン』のレイザーラモンRG（以下RG・51）だ。８月中旬のこの日、RGは『中川家 ザ・ラジオショー』（ニッポン放送）に相方のレイザーラモンHG（