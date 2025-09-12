【モデルプレス＝2025/09/12】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙が11日、自身のInstagramを更新。久しぶりの茶髪姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身美女、金髪から雰囲気ガラリ◆細川愛沙、茶髪イメチェン細川は「髪の毛染めてもらったよー」とヘアカラーチェンジを報告。「