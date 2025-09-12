セガ ラッキーくじに「エアライン」をテーマにした「おさるのジョージ」グッズが登場。7等級+ラストラッキー賞の構成で、セガ ラッキーくじだけのオリジナルデザイングッズ当たる、ハズレなしのくじを楽しめます！ セガ ラッキーくじ「おさるのジョージ CG AIRLINE」 発売日：2025年9月12日(金)より順次発売予定※店舗からなくなり次第終了価格：1回 700円（税込）取扱店：ローソン、ミニストップ、各種ホビーシ