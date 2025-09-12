阪神電車「甲子園駅」東改札出てすぐのフィットネスクラブ「タイガースフィットネスクラブラフィット」では「阪神タイガースセ・リーグ優勝記念オリジナルデザインフェイスタオル」をプレゼントする特別キャンペーンを実施している。９月２１日までに入会すると通常の入会キャンペーンに加えて記念タオルが贈られる。なお、数量限定（最大１００人まで）。◆９月の入会キャンペーン・入会金不要、登録手数料（１,６５０円