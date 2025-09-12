東京世界陸上は東京・国立競技場で１３日に開幕する。女子やり投げで２連覇を目指す日本のエース・北口榛花（ＪＡＬ）が１２日、ダビド・セケラクコーチらと会場を訪れ、練習を行った。実際にやりを持って何度も助走を繰り返してコンディションや感覚を確かめ、約１時間汗を流した。北口は出場予定だった７月の日本選手権（東京）を右肘内側上顆炎（じょうかえん）で直前にキャンセル。約２か月ぶりの復帰戦で８月にダイヤモン