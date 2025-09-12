テレビ大阪の前田拓哉アナウンサー（37）が11日、大阪市内の同局で開かれた秋の改編会見で、今月7日に結婚式を挙げたことを明かした。【写真】爽やかな笑顔…家庭を守る強さを得たいと意気込んだ前田拓哉アナ今回の改編テーマが「イメチェン！」であることにちなみ、イメージチェンジした経験を聞かれた前田アナは、阪神タイガースがリーグ優勝を果たした7日に結婚式を挙げたことを明かした。祝福の拍手にお礼を述べつつ「これ