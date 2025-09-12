気象台は、午後1時54分に、大雨警報（土砂災害）を輪島市に発表しました。また洪水警報を輪島市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】石川県・輪島市に発表 12日13:54時点能登では、13日明け方まで土砂災害に、12日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■輪島市□大雨警報【発表】・土砂災害13日明け方にかけて警戒・浸水3時間最大雨量45mmピーク時間12日夕方□洪水警報【