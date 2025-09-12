12日午後1時10分頃、新潟市江南区にあるJR信越本線の踏切で、特急しらゆきと軽自動車が衝突する事故がありました。警察によりますと、軽自動車を運転していたのは70代女性です。ケガはありません。JRによりますと、列車は午後1時5分・新潟駅発で上越妙高行きの特急「しらゆき6号」で、乗客と乗務員合わせて54人にケガはありません。軽自動車を運転していた女性は「踏切を出ようとしたら遮断機が降り始めて、非常停止ボタンを押して