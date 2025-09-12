11日（現地時間）、イングランドサッカー協会（FA）はプレミアリーグ所属のチェルシーを規約違反によって告発したと発表した。ロマン・アブラモビッチ氏がオーナーを務めていた時期に計74件もの規則違反があったという。違反の詳細についてFAは明かしていないが、主に代理人、仲介業者、そして第三者による選手への投資に関する規則への抵触が疑われる行為であるようだ。このニュースはイギリス国内でも大きく報じられていて、『Th