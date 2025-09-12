東京地裁の判決を前に、「まだこの日を迎えたくなかった」と語った井戸川克輶（撮影・筆者）【写真】判決の内容に怒りをあらわにする井戸川克輶・元双葉町長2025年7月30日、提訴から10年を超えた長い民事訴訟の判決が東京地裁で言い渡された。原告は過酷事故を起こした東京電力ホールディングス･福島第一原発がある福島県双葉町の町長だった井戸川克輶（79）たった一人だ。井戸川は妥協なく“国策の無法”を追及