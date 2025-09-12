日本サッカー協会（JFA）は12日、FIFA U-20ワールドカップ・チリ2025に臨む、U-20日本代表メンバー21名を発表した。チームを率いるのは船越優蔵監督。招集リストは以下の通り。GK：中村圭佑（東京ヴェルディ）ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）荒⽊琉偉（ガンバ⼤阪）DF：塩川桜道（流通経済⼤）市原吏⾳（RB⼤宮アルディージャ）梅⽊怜（FC今治）喜多壱也（レアル・ソシエダ