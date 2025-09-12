インターネット回線には大きく分けて戸建て用の「ファミリープラン」と集合住宅用の「マンションプラン」がありますが、集合住宅に住んでいてもファミリータイプのプランを検討することもあるかもしれません。 「費用を支払えばそのようなことは可能なのか？」と疑問に思っている人もいるでしょう。 本記事では、マンションなどの集合住宅でインターネットの戸建てプランの契約は可能なのか、導