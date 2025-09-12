京都府舞鶴市に大雨警報が出ています。市内では道路が冠水したり、ＪＲの一部区間が運転見合わせになるなど、雨の影響が出ています。気象庁によりますと、舞鶴市では１２日午後１時までに最大６４ミリの雨が降っています。ＪＲ西日本によりますと、西舞鶴駅に設置した雨量計が規制値に達し、午後０時３４分から舞鶴線は、綾部駅ー東舞鶴駅間で運転を見合わせているということです。舞鶴市によりますと、西舞鶴では国道の一部で道路