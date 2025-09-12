巨人・田中将大投手が１２日、１軍に合流し、ジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加した。１５日のＤｅＮＡ戦（横浜）で日米通算２００勝をかけて先発する予定で、ブルペン投球などで調整。「順位もすぐ下にいるチームですし、そのチームに投げるわけですから。ただでさえ残り試合も少なくなってきているところで、１試合１試合、本当に大事になってくる。そこをしっかりと勝ちにつながるようにともちろん思っています」と意