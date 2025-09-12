公明党の斉藤代表はきょう、参院選敗北をめぐる自らの進退について「党の再生を果たすことが責務だ」と述べ、続投する考えをあきらかにしました。公明党 斉藤代表「このまま（代表の）職を辞するのではなく、若い有為な人材を育て、党の再生を果たすことこそが私の果たすべき責務であるとの結論に至りました。党改革を責任を持って推進すべく、引き続き代表の職務を続けていきたい」公明党の斉藤代表はきょう午前の記者会見で