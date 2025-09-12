気象台は、午後1時51分に、洪水警報を千葉市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】千葉県・千葉市に発表 12日13:51時点北西部では、12日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■千葉市□大雨警報・浸水12日夕方にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報【発表】12日夕方にかけて警戒