埼玉県の特別支援学校に勤務する33歳の男性教諭が、勤務先の女性職員に対し盗撮やストーカー行為などを行ったとして、埼玉県は懲戒免職の処分にしたと発表しました。11日付で懲戒免職の処分を受けたのは、埼玉県立川越特別支援学校の佐藤直也教諭（33）です。埼玉県教育委員会によりますと、佐藤教諭は今年5月ごろから3回にわたり、女性更衣室のロッカーの中に小型カメラを設置し、勤務先の女性職員の着替えの様子を撮影しようとし